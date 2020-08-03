شاهد.. عاصفة أمطار غزيرة جنوب شرق الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): شهدت الطائف، اليوم الاثنين، هطول الأمطار بغزارة مما تسبب في غرق الشوارع. شهدت الطائف، اليوم الاثنين، هطول الأمطار بغزارة مما تسبب في غرق الشوارع. ووثق فيديو عاصفة الأمطار الغزيرة التي ضربت عاصفة امطار غزيرة جنوب شرق الطائف طريق أبوراكة تربة.

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