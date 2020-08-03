أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتهريب نزلاء

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف. Advertisements وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. اقرأ أيضًا: تنظيم داعش يقتحم سجنًا أفغانيًا.. تهريب مئات السجناء وسقوط قتلى وجرحى

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كانت هذه تفاصيل خبر إدانة سعودية للهجوم الإرهابي على سجنً «جلال أباد»: نؤازر أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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