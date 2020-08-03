الصحة العالمية: لا حل لأزمة كوفيد-19

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنه قد لا يكون هناك «حل سحري» إطلاقاً لكورونا الجديد، رغم المساعي الدولية لتطوير لقاح فاعل ضد الفيروس. وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس «ليس ثمة حل سحري حاليا وقد لا يكون هناك (حل) إطلاقا». وأضاف «التجارب السريرية تعطينا أملاً. هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون لدينا لقاح» فعّال، خصوصاً مع مرور الزمن، لكنّه أكد أنه يمكن السيطرة على الفيروس، خصوصاً عبر القيود و«الممارسات الجيدة» و«الالتزام السياسي».

توصيات لجنة الطوارئ في المنظمة

ـ يجب احتواء ارتفاع عدد الإصابات ـ يجب إجراء فحوص وعزل ومعالجة المرضى ـ يجب البحث عن المخالطين وفرض حجر صحي ـ يجب مواصلة احترام القيود المفروضة، منها: 1ـ التباعد الجسدي 2ـ وضع الكمامات 3ـ المحافظة على النظافة