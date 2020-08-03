أمانة جدة :إغلاق 15 مطبخاً عشوائياً بأم السلم ومصادرة 650 كيلو خضروات بالصفا

واصلت بلدية أم السلم الفرعية جهودها في مراقبة المواقع المخالفة التي يتم فيها إقامة المطابخ العشوائية حيث جرى إغلاق (15) موقعاً ضمن خطة البلدية لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ. وأوضح رئيس البلدية فهد الزهراني، أن مراقبي البلدية نفذوا حملة مكثفة في نطاق البلدية ضمن خطة أمانة جدة لمتابعة المطابخ خلال عيد الأضحى حيث جرى خلالها ضبط العديد من المطابخ غير المرخصة بالذبح, و إغلاقها لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المواقع المرصودة.

وفي إطار جهود أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الصفا من مصادرة (650) كجم من الخضروات والفواكه، إضافة إلى إزالة ورفع بسط وعربيات بيع عشوائية في مواقع متعددة من أحياء النطاق.

يأتي ذلك ضمن حملة إزالة البسطات العشوائية التي تمت بمتابعة رئيس البلدية م. عمرو حافظ، حيث أزالت كافة البسطات المخالفة وتسليم المضبوطات للجمعيات الخيرية، وسيتم متابعة المواقع خلال الفترات القادمة.