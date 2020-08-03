أمانة جدة :إغلاق 15 مطبخاً عشوائياً بأم السلم ومصادرة 650 كيلو خضروات بالصفا

وفي إطار جهود أمانة محافظة جدة وبلدياتها الفرعية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، تمكنت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الصفا من مصادرة (650) كجم من الخضروات والفواكه، إضافة إلى إزالة ورفع بسط وعربيات بيع عشوائية في مواقع متعددة من أحياء النطاق.
يأتي ذلك ضمن حملة إزالة البسطات العشوائية التي تمت بمتابعة رئيس البلدية م. عمرو حافظ، حيث أزالت كافة البسطات المخالفة وتسليم المضبوطات للجمعيات الخيرية، وسيتم متابعة المواقع خلال الفترات القادمة.
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