السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 13 ذو الحجه 1441 هـ الموافق 03 اغسطس 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انخفاض الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطّى عددًا من الطرقات والمنتزهات والمواقع بقطاع السراة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق والمخواة والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والأمير حسام ، وبني ظبيان .والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والثروة الوطني ، والخلب ، والفراشة, سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:17ت م

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