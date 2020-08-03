السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجّل 47,576 إصابة مؤكدة و 469 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 47,576 إصابة مؤكدة و 469 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,649,102 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154,471 وفاة.

// انتهى //

22:03ت م

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واشنطن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 47,576 إصابة مؤكدة و 469 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,649,102 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154,471 وفاة.// انتهى //22:03ت م0124

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