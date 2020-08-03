السعودية اليوم / تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غانا



أكرا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

سجّلت غانا خلال الساعات الـ24 الماضية 798 إصابةً جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 37812 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 191.

// انتهى //

22:03ت م

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أكرا 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجّلت غانا خلال الساعات الـ24 الماضية 798 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت وزارة الصحة في غانا اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 37812 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 191.// انتهى //22:03ت م0123

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