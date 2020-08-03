السعودية اليوم / أكثر من 850 أضحية استقبلها المسلخ البلدي في محافظة طريف



طريف 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

استقبل المسلخ البلدي في محافظة طريف أول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك 850 أضحية، من الضأن والإبل والبقر.

‏ وتابعت بلدية المحافظة ممثلة بإدارة صحة البيئة عمل المسلخ من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعماله بشكل يومي للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات البلدية من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الأضاحي.

واتخذت إدارة صحة البيئة جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة في المسلخ البلدي والمطابخ المصرح لها لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، وتعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية.

وأشارت البلدية إلى تكليف فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسلخ والمطابخ المصرح لها، إضافة لتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.

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22:01ت م

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