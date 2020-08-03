

جدة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة القنفذة، شملت: حلي، ودوقة، وسبت الجارة، وكياد، ولومة، ويبس، والقوز.

سالت على أثرها عدد من الأودية من أهمها وادي قنونا، ووادي لومة، ووادي دوقة، ووادي حلي.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:01ت م

0120





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار على محافظة القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.