السعودية اليوم / بريطانيا تسجّل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لندن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

ارتفعت أعداد وفيات فيروس

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم أنها سجّلت 938 إصابة جديدة بالعدوى الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 305623 حالةً.

// انتهى //

21:53ت م

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لندن 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسارتفعت أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بريطانيا إلى 46210 حالات بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي اليوم أنها سجّلت 938 إصابة جديدة بالعدوى الذي رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 305623 حالةً.// انتهى //21:53ت م0118

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