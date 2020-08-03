السعودية اليوم / فرنسا تسجّل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

سجّلت فرنسا 556 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم :إن السلطات سجلت 29 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30294 حالة وفاة.

// انتهى //

21:34ت م

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باريس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجّلت فرنسا 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 191295 إصابةً.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان اليوم :إن السلطات سجلت 29 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30294 حالة وفاة.// انتهى //21:34ت م0116

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