السعودية اليوم / إسبانيا تسجّل 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 297 ألفاً



مدريد 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واس

سجّلت إسبانيا 968 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297054 ارتفاعاً من 288522. ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض.

وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 بعد أن كانت 483 يوم الخميس.

// انتهى //

21:33ت م

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مدريد 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م واسسجّلت إسبانيا 968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة وذلك في وتيرة أبطأ لانتشار العدوى مقارنة بالأسبوع الماضي عندما شهدت البلاد أكثر من ألف حالة جديدة يوميا لمدة ثلاثة أيام متتالية.وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم: إن إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ 297054 ارتفاعاً من 288522. ويشمل ذلك نتائج فحوص الأجسام المضادة لأشخاص ربما تعافوا بالفعل من المرض.وزاد عدد البؤر النشطة لتفشي المرض إلى 560 بعد أن كانت 483 يوم الخميس.// انتهى //21:33ت م0115

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