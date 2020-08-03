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أمانة جدة: نحقق في ملابسات اصطدام مركبة بسور منزل ووفاة سيدة وابنتها
أبدت أسفها للحادثة المؤلمة ودعت الله لهما بالرحمة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكدت أمانة محافظة جدة، أنها فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات حادثة ارتطام مركبة كانت تقودها سيدة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة؛ ما أدى إلى وفاتهما.
وأعلنت أمانة جدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبدية أسفها للحادثة المؤلمة، داعية الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته وأن يشفي المصابين.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو لمواطن يوضح فيه كيف تعرضت مركبة أسرته لحادثة الارتطام؛ ما أدى لوفاة زوجته وابنته ونقل ابنه لأحد المستشفيات، وسط مطالبة بمحاسبة المتسببين بالحادثة التي وقعت في جدة.
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