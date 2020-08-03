شكرا لقرائتكم مرور جازان لقائدي المركبات: احذروا الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-03 مرور جازان لقائدي المركبات: احذروا الأمطار متابعات الخليج 365 - جازان دعا مرور منطقة جازان جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لغزارة الأمطار التي تشهدها المنطقة. Advertisements وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة).



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