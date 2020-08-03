حديقة اللقائط في الجوف جاهزة لاستقبال مرتاديها

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت أمانة منطقة الجوف مشروع إعادة تأهيل حديقة اللقائط بمدينة سكاكا وتهيئتها لاستقبال الزوار، واستمرت الأعمال على مدار 22 يوماً، شملت الصيانة والتشجير والتجميل والأرصفة والإنارة وتجهيز الخدمات كافة كدورات المياه وغيرها، وفق المواصفات المعتمدة.

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وأكدت الأمانة حرصها على الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار في مختلف المواسم وجميع الأوقات خلال العام، والتأكد من توافر أقصى درجات السلامة في الألعاب، إلى جانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.

وشدّدت الأمانة على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، بمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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