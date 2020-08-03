، أعلى معدل يومي.. "كورونا" يُنهي حياة 19 مغربيًّا ،

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سجَّل المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد؛ إذ بلغ 19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 659 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ عدد المصابين 26.126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18.969 بعد تعافي 533 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:57 PM
إصابة 659 شخصًا جديدًا
سجَّل المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد؛ إذ بلغ 19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 659 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ عدد المصابين 26.126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18.969 بعد تعافي 533 شخصًا.
، أعلى معدل يومي.. "كورونا" يُنهي حياة 19 مغربيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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