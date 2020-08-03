، شوارع جازان تغرق بفعل الأمطار وتساؤلات حول مشروعات تصريف المياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم الاعتماد نسبيًا على صهاريج لمواجهة غرقها

شهدت شوارع مدينة جيزان اليوم، الغرق الموسمي تزامنًا مع الحالة الماطرة التي تشهدها المنطقة حيث امتلأت الشوارع بكميات مهولة من المياه على وقع التصريحات الرسمية المكررة وملايين مشروع تصريف مياه الأمطار.

وشهدت شوارع مدينة جيزان اليوم، امتلاءً بمياه الأمطار التي بدأت عصر اليوم مما أعاد التساؤلات حول مشروع تصريف مياه الأمطار في ظل اعتماد نسبي على صهاريج تصريف مياه الأمطار في كثير من الشوارع ومن بينها أحدث شوارع مدينة جازان وفي مختلف الاتجاهات وسط تساؤلات عن جدوى الشبكة المنفذة في 14كم كما تفيد الأمانة.

وكانت أمانة جازان قد أوضحت أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة بمدينة جازان تبلغ أطوالها 14.5 كم، وتمثل نسبة 25 % من إجمالي مساحة المدينة، وتعمل بكفاءة؛ إذ قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بوساطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات، وتقوم بطرد المياه بطاقة 4.5 متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.

وأضافت: "بالنسبة للمواقع التي لا تشملها شبكة تصريف مياه الأمطار المنفَّذة في المدينة فقد تمت مباشرة نزحها بوساطة فِرق الأمانة الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك، إذ قامت الفِرق الميدانية بسحب ونزح كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشوارع، ولا يزال العمل مستمرًّا على مدار الساعة لنزح أي تجمعات مياه متبقية".

كما أوضحت أن هناك دراسات لمشروعات تصريف مياه الأمطار بالمدينة، انتهت منها أمانة منطقة جازان أخيرًا، وتهدف إلى توسعة محطة تصريف مياه الأمطار الحالية، وكذلك إضافة شبكة مياه جديدة لأحياء المدينة الشمالية، وهي حاليًا تحت إجراءات الترسية.

وعن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، التي تبلغ تكاليفها 550 مليون ريال، أكدت أن تلك المشروعات موزَّعة على مشروعات أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة جازان، وعلى مشروعات بلديات المنطقة المرتبطة بها، والبالغ عددها (25) بلدية في محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وتابعت: "وتشمل تلك المشروعات مشروعًا للدراسات الهيدرولوجية لتحديد النقاط الحرجة في المنطقة، ومشروعًا لتوسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة تصريف مياه الأمطار الحالية بمدينة جازان، ومشروع شبكة ومحطة تصريف مياه الأمطار للأحياء الشمالية لمدينة جازان".

وأوضحت أن تلك المشروعات تشمل مشروعات درء أخطار السيول بمحافظات ومراكز وقرى المنطقة، ويجري استلام بعضها حاليًا، وبعضها الآخر ما زال تحت التنفيذ؛ إذ تم التركيز عند دراسة هذه المشروعات على إعطاء الأولوية لمشروعات درء أخطار السيول للأودية المارة بمدينة جازان، وبمحافظات ومراكز وقرى المنطقة. أمطار أمانة جازان