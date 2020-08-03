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ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر"، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة اليوم (الاثنين)، على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال المجلس في التغريدة: "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا"، وفقًا لـ"رويترز".
ويستكمل أمير الكويت العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.أمير الكويت
رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03
ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر"، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة اليوم (الاثنين)، على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال المجلس في التغريدة: "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا"، وفقًا لـ"رويترز".
ويستكمل أمير الكويت العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:25 PM
طمأن الحكومة
ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر"، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة اليوم (الاثنين)، على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وقال المجلس في التغريدة: "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا"، وفقًا لـ"رويترز".
ويستكمل أمير الكويت العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.
، رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا ،
المصدر : الخليج 365
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