، رئيس الوزراء الكويتي: صحة أمير البلاد تشهد تحسنًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - طمأن الحكومة

ذكر مجلس الوزراء الكويتي في تغريدة على "تويتر"، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة اليوم (الاثنين)، على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال المجلس في التغريدة: "طمأن رئيس مجلس الوزراء المجلس على صحة أمير البلاد، التي تشهد تحسنًا ملحوظًا"، وفقًا لـ"رويترز".

ويستكمل أمير الكويت العلاج في الولايات المتحدة بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت.أمير الكويت