محمد بن مسعود - الدمام - شدَّد على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين طالب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي. وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر "تويتر": "ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات". مشددًا على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين.المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية "المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية" يطالب بعدم تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين ذياب الشمري الخليج 365 2020-08-03 طالب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي. وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر "تويتر": "ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات". مشددًا على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين. Advertisements 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:25 PM شدَّد على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين شدَّد على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين طالب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي. وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر "تويتر": "ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات". مشددًا على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين. ، "المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية" يطالب بعدم تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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