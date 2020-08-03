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سجلت طوارئ مستشفى عفيف العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك (19) حالة جروح مختلفة بسبب السكاكين والسواطير الحادة أثناء ذبح الأضاحي.
وتفصيلاً، كشف الدكتور منذر بركات رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى لـ "الخليج 365"، أن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الطوارئ حين وصولها ولم تستدع أي حالة منها تدخلاً جراحياً كبيراً ولله الحمد.
يذكر أن "الصحة" حذرت مؤخراً من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددةً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب الأدوات الحادة المستخدمة.مستشفى عفيف العام
مستشفى عفيف يستقبل 19 حالة جرح قطعي بسبب "أدوات ذبح الأضاحي"فهد الغبيوي الخليج 365 2020-08-03
سجلت طوارئ مستشفى عفيف العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك (19) حالة جروح مختلفة بسبب السكاكين والسواطير الحادة أثناء ذبح الأضاحي.
وتفصيلاً، كشف الدكتور منذر بركات رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى لـ "الخليج 365"، أن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الطوارئ حين وصولها ولم تستدع أي حالة منها تدخلاً جراحياً كبيراً ولله الحمد.
يذكر أن "الصحة" حذرت مؤخراً من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددةً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب الأدوات الحادة المستخدمة.
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:25 PM
خلال أيام العيد.. وجميع الحالات تلقت الرعاية الطبية ولم تكن خطرة
سجلت طوارئ مستشفى عفيف العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك (19) حالة جروح مختلفة بسبب السكاكين والسواطير الحادة أثناء ذبح الأضاحي.
وتفصيلاً، كشف الدكتور منذر بركات رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى لـ "الخليج 365"، أن جميع الحالات تلقت الرعاية الطبية اللازمة بأقسام الطوارئ حين وصولها ولم تستدع أي حالة منها تدخلاً جراحياً كبيراً ولله الحمد.
يذكر أن "الصحة" حذرت مؤخراً من خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، مشددةً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ذبحها، تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب الأدوات الحادة المستخدمة.
، مستشفى عفيف يستقبل 19 حالة جرح قطعي بسبب "أدوات ذبح الأضاحي" ،
المصدر : الخليج 365
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