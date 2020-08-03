محمد بن مسعود - الدمام - بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-03 أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين. 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 09:09 PM Advertisements أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول مسن يفترش الأرض تحت أحد الجسور، فقد وقفت فِرق الوزارة على الحالة، واتضح أنه يمتهن التسول؛ فجرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمنية لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب اختصاصها في التعامل مع حالات غير السعوديين. ، بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول الفيديو.. "التنمية الاجتماعية": مُسن الجسر يمتهن التسول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.