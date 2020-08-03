شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 1258 إصابة جديدة بـ"كورونا" و32 حالة وفاة والان مع التفاصيل

الإثنين 3 أغسطس 2020 أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس إلى 280093 حالة .

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة في المؤتمر الصحفي اليومي أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1972حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 242053حالة، فيما تم اليوم تسجيل عدد 32 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2949 حالة وفاة.

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