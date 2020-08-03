السعودية | وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع وزيرة خارجية النرويج العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:00 مساءً, 3 أغسطس 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج السيدة ايني إريكسون.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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