السعودية | الخارجية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 7:19 مساءً, 3 أغسطس 2020 م المناطق - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى.

وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف.

وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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