شكرا لقرائتكم خبر عن "شرطة الشمالية" تغرم 146 مخالفاً لم يرتدوا الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (146) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.

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