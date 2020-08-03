تحسن ملحوظ في صحة أمير الكويت

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء طمأن الحكومة على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، مشيرًا إلى أنها شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

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وذكر المجلس في تغريدة على “تويتر”: “طمأن رئيس مجلس الوزراء، المجلس على صحة أمير الكويت التي تشهد تحسنًا ملحوظًا بحمد الله وفضله”.

وأضاف: “نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير سموه حفظه الله ورعاه للجميع على كريم متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم”.

ويخضع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عامًا) لفترة نقاهة في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية، لم يتم الإفصاح عنها.

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