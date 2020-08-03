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2020-08-03 السعودية تدين وتستنكر الهجوم على سجن جلال أباد في أفغانستان متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف سجنًا بمدينة جلال أباد شرقي أفغانستان، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى. Advertisements وجددت وزارة الخارجية تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية في جھودھا لمكافحة الإرھاب والعنف والتطرف. وعبرت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق وتمنياتها لجرحى استهداف سجن جلال أباد بالشفاء العاجل.



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