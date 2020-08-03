فيديو.. أمطار غزيرة وجريان الأودية غرب الرس

2020-08-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة على الرس في منطقة القصيم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقرير لها اليوم استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، والتي تُصحب برياحٍ نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلو مترًا في الساعة قد تتسبب في تساقط البرَد والسيول على بعض مناطق جازان، وعسير، والباحة.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، ونجران.

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المُبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

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