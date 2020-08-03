السفارة السعودية في سول تدعو للابتعاد عن السواحل الخطرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة سول والمناطق الوسطى بالتحقق من معلومات الطقس بشكل متكرر، والابتعاد عن الأماكن الساحلية والخطرة، وعدم الاقتراب من الأودية والأنهار، وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.

Advertisements

ودعت السفارة إلى التواصل في حالة الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة على مدار 24 ساعة على الرقم (00821089626999).

وقالت السفارة إن السلطات الكورية رفعت حالة التأهب في مدينة سول والمناطق الوسطى إلى أعلى مستوى بشأن هطول الأمطار الغزيرة.