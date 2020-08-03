ساحات وواجهات جدة البحرية تستقطب الزائرين خلال العيد

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وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة، محمد البقمي، مواصلة الأمانة مجهوداتها كافة للاهتمام بتجهيز هذه المرافق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومكافحته بكل الطرق والوسائل.
ونوه إلى أن الأمانة تعمل للحفاظ على هذه المرافق التي تعكس الجمال الطبيعي للمحافظة، من خلال تكثيف جهودها فيما يتعلق بجاهزية الأماكن السياحية وعمل الصيانة الكاملة للألعاب المنتشرة في المتنزهات، حرصا على خدمة المواطنين والمقيمين والزوار وراحتهم، والارتقاء بهذا العنصر الجمالي والترفيهي بما يتلاءم مع مكانة المحافظة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.
يذكر أن أعمال الأمانة اليومية شملت تعقيم وتطهير المرافق العامة بالواجهة البحرية والجلسات، ومعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة الشوارع وإنارتها وتزيينها.
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