اخبار السعوديه

ساحات وواجهات جدة البحرية تستقطب الزائرين خلال العيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر ساحات وواجهات جدة البحرية تستقطب الزائرين خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت ساحات وواجهات محافظة جدة البحرية توافد الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تكثيف الأمانة مجهوداتها في نطاق 19 بلدية فرعية، ومراعاة أعداد المتنزهين وتهيئة مثل هذه المتنزهات لتكون وجهات مفضلة لقضاء أوقاتهم السعيدة، بصحبة عوائلهم، ومنها المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء، والحرص على توفير عنصر النظافة العامة المستمرة لها.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة، محمد البقمي، مواصلة الأمانة مجهوداتها كافة للاهتمام بتجهيز هذه المرافق، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التي أعلنتها جهات الاختصاص، حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم من الإصابة بفيروس المستجد «كوفيد-19» ومكافحته بكل الطرق والوسائل.

ونوه إلى أن الأمانة تعمل للحفاظ على هذه المرافق التي تعكس الجمال الطبيعي للمحافظة، من خلال تكثيف جهودها فيما يتعلق بجاهزية الأماكن السياحية وعمل الصيانة الكاملة للألعاب المنتشرة في المتنزهات، حرصا على خدمة المواطنين والمقيمين والزوار وراحتهم، والارتقاء بهذا العنصر الجمالي والترفيهي بما يتلاءم مع مكانة المحافظة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.

يذكر أن أعمال الأمانة اليومية شملت تعقيم وتطهير المرافق العامة بالواجهة البحرية والجلسات، ومعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة الشوارع وإنارتها وتزيينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساحات وواجهات جدة البحرية تستقطب
الزائرين خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا