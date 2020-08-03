خادم الحرمين يتلقى تهنئة ولي عهد بريطانيا بالعيد والشفاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، أمس، من ولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه.وأشاد الأمير تشارلز خلال الاتصال بقيادة المملكة مجموعة دول العشرين ودعمها المنظمات العالمية لمواجهة جائحة كورونا وشكر خادم الحرمين الشريفين، ولي عهد بريطانيا على ما أبداه من مشاعر.

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