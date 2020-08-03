كم تستغرق أطول رحلة طيران لوصول الحاج إلى مكة؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A في حين شكلت المسافة المقطوعة إلى مكة المكرمة مشقة كبيرة لدى الحجاج والمعتمرين قديما، واستغرق الوصول للمسجد الحرام مسيرة شهور على ظهور الدواب من الإبل ونحوها أو سيرا على الأقدام، بات بلوغ البيت الحرام اليوم سهلا ميسرا، والطريق إليه أقل مشقة، ولا تتجاوز أطول رحلة طيران يسلكها الحاج أو المعتمر حاجز الـ24 ساعة. حجاج حج 1440

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