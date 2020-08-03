1258 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1972 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1972 حالة، و32 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 280,093 حالة، منها 35,091 حالة نشطة، منها 20170 حالة حرجة. 242,053 المتعافون 2949 Advertisements الوفيات 280,093 إجمالي الحالات 35,091 الحالات النشطة 89 الرياض

75 الهفوف

65 الدمام

54 مكة المكرمة

51 المدينة المنورة

50 جدة

45 بريدة

43 نجران

38 المبرز

33 الطائف

31 أبها

31 ينبع

26 تبوك

26 حفر الباطن

24 القنفذة

22 خميس مشيط

22 عنيزة

19 الظهران

17 الحرجة

16 شرورة

16 الليث

15 سبت العلاية

13 تبالة

13 النعيرية

12 خليص

12 العيدابي

12 القطيف

12 البشائر

11 بقيق

11 ظهران الجنوب

10 حائل

10 الخبر

10 قلوة

10 فيفا

9 الشملي

9 عيون الجواء

9 تثليث

9 المذنب

9 الخرج

8 سكاكا

8 الباحة

8 أبوعريش

8 أملج

7 جازان

7 الجبيل

7 البدائع

7 السليل

7 الخفجي

7 الحجرة

6 الأسياح

5 الطوال

5 رفائع الجمش

5 أحد رفيدة

5 عرعر

5 ضرية

5 رياض الخبراء

5 بقعاء

5 المظيلف

5 رأس تنورة

4 البرك

4 المجمعة

4 الدلم

4 بيشة

4 الكامل

4 الحائط

4 حريملاء

4 حوطة بني تميم

4 صامطة

4 الوجه

4 الدرعية

4 رجال ألمع

4 الجفر

3 بدر الجنوب

3 الزلفي

3 مليجة

3 نمرة

3 قيا

3 العقيق

3 البكيرية

3 قرية العليا

3 وادي الدواسر

2 الدائر

2 فرسان

2 عقلة الصقور

2 النبهانية

2 عفيف

2 حبونا

2 رابغ

2 القحمة

2 يدمة

2 صفوى

2 العيون

2 مهد الذهب

2 المجاردة

2 صبيا

2 بيش

2 تربة

2 العيص

2 ثريبان

1 الشعبة

1 ثول

1 الرين

1 الشنان

1 العارضة

1 الدوادمي

1 المندق

1 الخرمة

1 السليمي

1 القريات

1 قصيباء

1 القيصومة

1 الحناكية

1 ضرما

1 الحريق

1 أحد المسارحة

1 العويقيلة

1 بلجرشي

1 ضبا

1 دومة الجندل

1 القويعية

1 المزاحمية

1 تمير

1 القرى

1 بني حسن

1 أضم

1 الحمنة

1 السحن

1 الفرشة

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وشفاء 1972 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.