1258 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1972 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1972 حالة، و32 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 280,093 حالة، منها 35,091 حالة نشطة، منها 20170 حالة حرجة.
242,053
المتعافون
2949
الوفيات
280,093
إجمالي الحالات
35,091
الحالات النشطة
- 89 الرياض
- 75 الهفوف
- 65 الدمام
- 54 مكة المكرمة
- 51 المدينة المنورة
- 50 جدة
- 45 بريدة
- 43 نجران
- 38 المبرز
- 33 الطائف
- 31 أبها
- 31 ينبع
- 26 تبوك
- 26 حفر الباطن
- 24 القنفذة
- 22 خميس مشيط
- 22 عنيزة
- 19 الظهران
- 17 الحرجة
- 16 شرورة
- 16 الليث
- 15 سبت العلاية
- 13 تبالة
- 13 النعيرية
- 12 خليص
- 12 العيدابي
- 12 القطيف
- 12 البشائر
- 11 بقيق
- 11 ظهران الجنوب
- 10 حائل
- 10 الخبر
- 10 قلوة
- 10 فيفا
- 9 الشملي
- 9 عيون الجواء
- 9 تثليث
- 9 المذنب
- 9 الخرج
- 8 سكاكا
- 8 الباحة
- 8 أبوعريش
- 8 أملج
- 7 جازان
- 7 الجبيل
- 7 البدائع
- 7 السليل
- 7 الخفجي
- 7 الحجرة
- 6 الأسياح
- 5 الطوال
- 5 رفائع الجمش
- 5 أحد رفيدة
- 5 عرعر
- 5 ضرية
- 5 رياض الخبراء
- 5 بقعاء
- 5 المظيلف
- 5 رأس تنورة
- 4 البرك
- 4 المجمعة
- 4 الدلم
- 4 بيشة
- 4 الكامل
- 4 الحائط
- 4 حريملاء
- 4 حوطة بني تميم
- 4 صامطة
- 4 الوجه
- 4 الدرعية
- 4 رجال ألمع
- 4 الجفر
- 3 بدر الجنوب
- 3 الزلفي
- 3 مليجة
- 3 نمرة
- 3 قيا
- 3 العقيق
- 3 البكيرية
- 3 قرية العليا
- 3 وادي الدواسر
- 2 الدائر
- 2 فرسان
- 2 عقلة الصقور
- 2 النبهانية
- 2 عفيف
- 2 حبونا
- 2 رابغ
- 2 القحمة
- 2 يدمة
- 2 صفوى
- 2 العيون
- 2 مهد الذهب
- 2 المجاردة
- 2 صبيا
- 2 بيش
- 2 تربة
- 2 العيص
- 2 ثريبان
- 1 الشعبة
- 1 ثول
- 1 الرين
- 1 الشنان
- 1 العارضة
- 1 الدوادمي
- 1 المندق
- 1 الخرمة
- 1 السليمي
- 1 القريات
- 1 قصيباء
- 1 القيصومة
- 1 الحناكية
- 1 ضرما
- 1 الحريق
- 1 أحد المسارحة
- 1 العويقيلة
- 1 بلجرشي
- 1 ضبا
- 1 دومة الجندل
- 1 القويعية
- 1 المزاحمية
- 1 تمير
- 1 القرى
- 1 بني حسن
- 1 أضم
- 1 الحمنة
- 1 السحن
- 1 الفرشة
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وشفاء 1972 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.