ضبط مستودع مخالف داخل بدروم عمارة بعزيزية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة أمس مستودعا مخالفا يخزن بداخله مواد استهلاكية بطرق عشوائية، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في بدروم عمارة سكنية، حيث رصدت مجموعة من المخالفات، تمثلت في سوء تخزين المواد وتخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة، مبينا أنه جرى التحفظ على ما في المستودع من مواد وإغلاقه فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد حرص إدراته على تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.