شكرا لقرائتكم خبر ضبط مستودع مخالف داخل بدروم عمارة بعزيزية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس البلدية، المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في بدروم عمارة سكنية، حيث رصدت مجموعة من المخالفات، تمثلت في سوء تخزين المواد وتخزينها بطرق عشوائية، إضافة إلى عدم وجود رخصة، مبينا أنه جرى التحفظ على ما في المستودع من مواد وإغلاقه فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وأكد حرص إدراته على تكثيف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية وحرصها على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مستودع مخالف داخل بدروم عمارة بعزيزية مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.