42 مخالفة لاحترازات كورونا في أسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 42 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، ومخالفتين تكدس بالأسواق المركزية، وأخرى لحالتين في مساكن العمالة. وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أنها نفذت 600 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أنه جرى تطهير وتعقيم 669 موقعا، باستخدام 168579 لترا من كمية المعقمات والتطهير، بمشاركة 9543 فردا ضمن الكوادر البشرية بالنظافة، حيث تأتي هذه الجهود ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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