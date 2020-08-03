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سيدات الأعمال يشاركن في موسم عنيزة للتمور

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- بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة الفرصة لعدد من رواد الأعمال من الشباب لخوض تجربة بيع التمور، والاستفادة من الحركة الاقتصادية التي يوفرها موسم عنيزة للتمور.

وبينت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة عنيزة، مريم المطيري، أن شابات الأعمال انتهزن الفرص المتاحة في موسم عنيزة للتمور وشاركن بمبيعات التمور (بالتجزئة) ومنتجات التمور، وتم تخصيص أركان لهن على طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) كمنافذ بيع موقتة، كما قدمت الغرفة لهن كل التسهيلات التي تضمن الاستفادة القصوى.

وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير تأتي ضمن الدور الذي تقدمه لجنة سيدات الأعمال بالغرفة لدعم الأسر المنتجة. وأكدت أن الغرفة عازمة على المضي قدما لاستغلال جميع المناشط التي تشهدها المحافظة لتوفير مزيد من الفرص للسيدات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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