شكرا لقرائتكم خبر سيدات الأعمال يشاركن في موسم عنيزة للتمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبينت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة عنيزة، مريم المطيري، أن شابات الأعمال انتهزن الفرص المتاحة في موسم عنيزة للتمور وشاركن بمبيعات التمور (بالتجزئة) ومنتجات التمور، وتم تخصيص أركان لهن على طريق الأمير فيصل بن مشعل (الدائري الداخلي) كمنافذ بيع موقتة، كما قدمت الغرفة لهن كل التسهيلات التي تضمن الاستفادة القصوى.
وأشارت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير تأتي ضمن الدور الذي تقدمه لجنة سيدات الأعمال بالغرفة لدعم الأسر المنتجة. وأكدت أن الغرفة عازمة على المضي قدما لاستغلال جميع المناشط التي تشهدها المحافظة لتوفير مزيد من الفرص للسيدات.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدات الأعمال يشاركن في موسم عنيزة للتمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.