5.3 ملايين حاج من الخارج خلال 3 أعوام والآسيوية في الصدارة

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موسم حج 1440
مجموع حجاج الخارج
1.855.027
- الدول الآسيوية عدا الدول 1126633 حاجا بنسبة 61%
- الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي : 414750 حاجا بنسبة 22%
- الدول
الإفريقيةعدا الدول 187814 حاجا بنسبة 10%
حج موسم 1439
مجموع حجاج الخارج
1,752,014
- الدول الآسيوية عدا الدول العربية : 1.049.496 بنسبة
- الدول العربية عدا دول مجلس التعاون 395.410 بنسبة
- الدول عدا الدول 166.083 بنسبة
حج موسم 1438
مجموع حجاج الخارج
1.758.722
- الدول الآسيوية عدا الدول العربية: 1.042.335 بنسبة
- الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي: 383.044 بنسبة
- الدول الأفريقية عدا الدول العربية: 186.873 بنسبة
المرجع / هيئة الإحصاء
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