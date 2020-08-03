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5.3 ملايين حاج من الخارج خلال 3 أعوام والآسيوية في الصدارة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل السعودية سنويا نحو مليوني حاج من شتى أقطار العالم قاصدين البيت الحرام لأداء فريضة الحج وقد لوحظ في الفترة مابين ما بين 1438-1440 ارتفاع مؤشر حجاج الدول الآسيوية بما يفوق 30%؜ لتكون في المرتبة الأولى تليها الدول العربية متقدمة على الدول الأفريقية بنحو 10%؜

موسم حج 1440

مجموع حجاج الخارج

1.855.027

  • الدول الآسيوية عدا الدول العربية: 1126633 حاجا بنسبة 61%
  • الدول العربية عدا دول : 414750 حاجا بنسبة 22%
  • الدول الإفريقية الأفريقية عدا الدول العربية: 187814 حاجا بنسبة 10%

حج موسم 1439

مجموع حجاج الخارج

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1,752,014

  • الدول الآسيوية عدا الدول العربية : 1.049.496 حاجا بنسبة 59.7%
  • الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي: 395.410 حجاج بنسبة 22.5%
  • الدول الأفريقية عدا الدول العربية: 166.083 حاجا بنسبة 9.5%

حج موسم 1438

مجموع حجاج الخارج

1.758.722

  • الدول الآسيوية عدا الدول العربية: 1.042.335 حاجا بنسبة 59.49%
  • الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي: 383.044 حاجا بنسبة 21.86%
  • الدول الأفريقية عدا الدول العربية: 186.873 بنسبة 10.67%

المرجع / هيئة الإحصاء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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