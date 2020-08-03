5.3 ملايين حاج من الخارج خلال 3 أعوام والآسيوية في الصدارة

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مابين ما بين 1438-1440 ارتفاع مؤشر حجاج الدول الآسيوية بما يفوق 30%؜ لتكون في المرتبة الأولى تليها الدول العربية متقدمة على الدول الأفريقية بنحو 10%؜ السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستقبل السعودية سنويا نحو مليوني حاج من شتى أقطار العالم قاصدين البيت الحرام لأداء فريضة الحج وقد لوحظ في الفترة1438-1440 ارتفاع مؤشر حجاج الدولبما يفوقلتكون في المرتبة الأولى تليها الدول العربية متقدمة على الدول الأفريقية بنحو موسم حج 1440 مجموع حجاج الخارج 1.855.027 الدول الآسيوية عدا الدول العربية: 1126633 حاجا بنسبة 61%

1126633 حاجا بنسبة 61% الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي : 414750 حاجا بنسبة 22%

الدول الإفريقية الأفريقية عدا الدول العربية: 187814 حاجا بنسبة 10% حج موسم 1439 مجموع حجاج الخارج Advertisements 1,752,014 الدول الآسيوية عدا الدول العربية : 1.049.496 حاجا بنسبة 59.7%

بنسبة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي: 395.410 حجاج بنسبة 22.5%

395.410 بنسبة الدول الأفريقية عدا الدول العربية: 166.083 حاجا بنسبة 9.5% حج موسم 1438 مجموع حجاج الخارج 1.758.722 الدول الآسيوية عدا الدول العربية: 1.042.335 حاجا بنسبة 59.49%

بنسبة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي: 383.044 حاجا بنسبة 21.86%

بنسبة الدول الأفريقية عدا الدول العربية: 186.873 بنسبة 10.67% المرجع / هيئة الإحصاء

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