شكرا لقرائتكم خبر توقعات بهطول أمطار رعدية حتى السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها أمس استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة من اليوم وحتى السبت المقبل، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة قد تتسبب في تساقط البرد والسيول على بعض مناطق جازان، وعسير، والباحة.

كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول أمطار متوسطة، ورياح نشطة مثارة للأتربة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، ونجران.

ودعت الهيئة إلى متابعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المبكر على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

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إلى ذلك جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيراتها بأخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الأرصاد إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على المنطقة وبعض محافظاتها مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، من اليوم وتستمر إلى السبت.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان الغامدي بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول أثناء جريانها ومتابعة ما يرد عن الحالة الجوية والأخذ بالتنبيهات والتحذيرات، مؤكدا أن مدني الباحة اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وبين أن الدفاع بالمنطقة يعمل من أجل خدمة الجميع والحفاظ على سلامتهم، وذلك من خلال تلقي البلاغات على الرقم 998 وعلى مدار الساعة، متمنين للجميع السلامة الدائمة.