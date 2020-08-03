شكرا لقرائتكم خبر توزيع 7 ملايين م3 من المياه بمكة والمشاعر خلال الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت شركة المياه الوطنية خلال موسم حج هذا العام 7 ملايين م3 من المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضحت الشركة أنها نفذت خطتها التنفيذية لموسم الحج لهذا العام، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي كان لها الأثر الكبير في مضاعفة الجهود، وتحقيق الخطة المرسومة، مبينة أن خطتها تركزت على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام وفق الكفاءة التشغيلية اللازمة.

وبينت أن إجمالي الكميات التي ضختها في شبكات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام منذ غرة ذي الحجة وحتى نهاية يوم 12 من ذي الحجة بلغ 7 ملايين متر مكعب، وحققت معدل ساعات ضخ مستمر على مدار الساعة بدون أي انقطاعات بالمشاعر المقدسة، ومعدل ضخ بلغ 21 ساعة باليوم بشبكات المياه بمكة المكرمة، وتوفير كميات خزن مياه احتياطي بمنظومات الخزن الاستراتيجي والتشغيلي في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بلغت في ذروتها قرابة 2,5 مليون م3 بنسبة، زيادة بلغت 13% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن الخطة المتحققة كانت مدعومة بمنظومات التحكم الرقمية والذكية التابعة للشركة، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق الدائم مع الشركاء الدائمين بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وذكرت الشركة أنه بالتوازي مع ذلك سارت كفاءة التشغيل لمنظومات الخدمات البيئية خلال الموسم حسب الخطة الموضوعة، حيث بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذا العام نحو 4,5 ملايين م3.

وأشارت إلى أن كميات عبوات مياه زمزم المباركة التي وزعت من قبل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم للفترة نفسها بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجاوزت 1.2 مليون عبوة سعة 5 لترات وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة.