شكرا لقرائتكم خبر ضبط 5 آلاف مخالفة لمكافحة العدوى بالمؤسسات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت فرق الالتزام بوزارة الصحة 153 ألف زيارة «جزئية» تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، ضبطت خلالها 5 آلاف مخالفة وإحالتها للجان المخالفات، كما نفذت 150 إغلاقا، أغلبها أخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي لحين تصحيح المخالفات، حيث جرى تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية ردعا لعدم التكرار.

وأوضحت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية جرى تكثيفها منذ بداية فبراير الماضي، بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، للتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وكذلك التقيد بالاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأشارت إلى توسع مهام فريق الالتزام بالوزارة، والتي تشرف عليها الوكالة المساعدة للالتزام، لتشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة، بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة للصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وآليات نقل العينات وفحص العمال والممارسين الصحيين، وإيقاف العمليات الروتينية وضمان عدم ازدحامها بالمرضى منعا لأسباب انتقال العدوى، لافتة إلى أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مماثلة للمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص. كما ينفذ مراقبو الالتزام مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها، وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وحثت وزارة الصحة مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين على الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حفاظا على سلامة المرضى وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

توزيع الزيارات:

37

ألف زيارة للمستشفيات

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39

ألف زيارة للمجمعات الطبية

6800

زيارة لمراكز القلب

والغسيل الكلوي

69

ألف زيارة لقطاع المنشآت الصيدلانية