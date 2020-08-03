شكرا لقرائتكم خبر رقابة صارمة على الأسواق والمسارات السياحية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أمين الطائف المهندس، محمد آل هملي، أن الأمانة تعمل على محاور عدة لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار، مشيرا إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قبل الفروع والإدارات الإشرافية وتتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.
وأكد أن الخطة تهتم بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية والمطاعم من خلال جولات ميدانية وتفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية عن طريق المراقبين الصحيين، ودعم البلديات الفرعية والتنسيق معها في القيام بجولات ميدانية مشتركة على الشكاوى وإزالة الضرر.
كانت هذه تفاصيل خبر رقابة صارمة على الأسواق والمسارات السياحية بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.