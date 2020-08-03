شكرا لقرائتكم خبر رقابة صارمة على الأسواق والمسارات السياحية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طبقت أمانة الطائف برنامجها الرقابي المكثف على الأسواق والمطاعم ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والمطابخ، وتغطي 10 فروع بلدية جميع المواقع في الطائف والمراكز التابعة بهدف إحكام الرقابة على المحلات التي تعد وتقدم الأغذية والمأكولات، بما يضمن سلامة المعروض للمستهلك.

وأوضح أمين الطائف المهندس، محمد آل هملي، أن الأمانة تعمل على محاور عدة لتقديم الخدمات اللازمة للأهالي والزوار، مشيرا إلى تطبيق برنامج رقابي على مدار الساعة من قبل الفروع والإدارات الإشرافية وتتم مراقبة جميع المحلات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد أن الخطة تهتم بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية في المحلات التجارية والمطاعم من خلال جولات ميدانية وتفتيشية على جميع المحلات التي تتعلق بالصحة العامة ومحلات تداول الأغذية عن طريق المراقبين الصحيين، ودعم البلديات الفرعية والتنسيق معها في القيام بجولات ميدانية مشتركة على الشكاوى وإزالة الضرر.