تحويل حديقة أم ربيعة إلى بيئة صحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طورت بلدية عريعرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية حديقة مركز أم ربيعة لتصبح أول حديقة صحية مكتملة العناصر، من خلال العمل على زيادة مساحة المسطحات الخضراء إلى 5 آلاف م2، مزوده بشبكة ري ذاتية. كما شملت أعمال التطوير الملعب الرياضي، وإنشاء مضمار تفاعلي بطول 400 متر، وتأهيل مساحة لكرة الطائرة الرملية، إضافة إلى ملاعب اللياقة البدنية، وملعب أطفال حديث مزود بمظلة واقية من أشعة الشمس، وإنشاء أول ممر صحي من الأحجار النهرية، يسهم في تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الضغوط على صحة الإنسان، باستخدام مرتاده له وهو حافي القدمين.

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