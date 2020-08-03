، "الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي" ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت "الجمارك السعودية" إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.
وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.
وأشارت بأن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.
وتابعت أنه نتيجة لهذا التصحيح الذاتي، وفي حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الهيئة العامة للجمارك، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق على قيوده وسجلاته؛ فإنه سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms)
الجمارك السعودية
يمكنك الآن كمستورد الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي" وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات، لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) August 3, 2020
#صحّح_تسلم
بادر الآن 🔗:https://t.co/TYAQT93mew pic.twitter.com/vwqh9CuUZc
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:56 PM
لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة
قالت "الجمارك السعودية" إنه بإمكان المستورد الآن الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي"، وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات؛ لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.
وقالت "الجمارك السعودية" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "يعتبر برنامج التصحيح الذاتي فرصة مقدمة من الهيئة العامة للجمارك تسمح بموجبها للمستوردين بتصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة.
وأشارت بأن المستوردين يتقدمون من خلال هذه المبادرة بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفَ سابقاً بسبب: عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.
وتابعت أنه نتيجة لهذا التصحيح الذاتي، وفي حال تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الهيئة العامة للجمارك، أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق على قيوده وسجلاته؛ فإنه سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms)
يمكنك الآن كمستورد الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي" وتأدية الرسوم الجمركية التي لم تستوفَ سابقاً بسبب عدم دقة المعلومات، لتفادي تطبيق العقوبات المحتملة.— الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) August 3, 2020
#صحّح_تسلم
بادر الآن 🔗:https://t.co/TYAQT93mew pic.twitter.com/vwqh9CuUZc
، "الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمارك السعودية": بإمكان المستوردين الاستفادة من فترة التمديد المعلنة لمبادرة "التصحيح الذاتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.