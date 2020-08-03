محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565 سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة. وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة.فيروس كورونا الجديد 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:55 PM إجمالي الحالات يرتفع إلى 1.565 Advertisements تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا" تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا" سجَّلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، أربعة محلية، وحالة وافدة. وبيّنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1.565 حالة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 51 وفاة. الكلمات المفتاحية ، تونس: إصابة 5 أشخاص جدد بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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