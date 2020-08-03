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تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الاثنين، في إغلاق مؤقت للمسار المؤدي إلى النماص بمنطقة عقبة القامة الرابطة بين محافظتي النماص وتنومة.
وتفصيلاً، باشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.
وكان الانهيار الصخري قد حدث مساء الاثنين، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة خلال اليومَين الماضيَين.
تساقط الصخور
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:48 PM
الفرق الأمنية تواجدت لتنظيم السير وفرق النقل أزاحت الصخور عن الطريقشاهد .. إغلاق مؤقت لمسار عقبة القامة المؤدي للنماص إثر انهيار صخري مفاجئ
تسبَّب انهيار صخري مفاجئ وقع اليوم الاثنين، في إغلاق مؤقت للمسار المؤدي إلى النماص بمنطقة عقبة القامة الرابطة بين محافظتي النماص وتنومة.
وتفصيلاً، باشرت فرق أمنية وفرق النقل، الموقع حيث عملت على تنظيم السير، فيما قامت فرق النقل بإزاحة الصخور عن الطريق.
وكان الانهيار الصخري قد حدث مساء الاثنين، وشهدت تلك المنطقة هطول أمطار غزيرة خلال اليومَين الماضيَين.
، شاهد .. إغلاق مؤقت لمسار عقبة القامة المؤدي للنماص إثر انهيار صخري مفاجئ ،
المصدر : الخليج 365
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