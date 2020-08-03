، "كورونا" يصيب 177 لبنانياً خلال 24 ساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 3 حالات وفاة

سجّل لبنان 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 159 من المُقيمين، و18 من الوافدين من الخارج مؤخراً؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 5062 إصابة.

وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1.837، فيما ارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 65 بتسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

وأشارت إلى أنها أُجرت 6009 فحوص للفيروس.فيروس كورونا الجديد