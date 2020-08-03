محمد بن مسعود - الدمام - التحقيقات أشارت إلى انسكاب مواد منصهرة قُتل شخص، وأُصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين في انفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قُرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وذكر رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران بخشعلي بياتي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار يعود إلى عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية؛ ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان، وفقًا لـ"روسيا اليوم". إيران: انفجار في مصنع يقتل شخصًا ويصيب 13 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-03 قُتل شخص، وأُصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين في انفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قُرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وذكر رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران بخشعلي بياتي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار يعود إلى عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية؛ ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان، وفقًا لـ"روسيا اليوم". Advertisements 03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:15 PM التحقيقات أشارت إلى انسكاب مواد منصهرة التحقيقات أشارت إلى انسكاب مواد منصهرة قُتل شخص، وأُصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين في انفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قُرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران. وذكر رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران بخشعلي بياتي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار يعود إلى عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية؛ ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان، وفقًا لـ"روسيا اليوم". ، إيران: انفجار في مصنع يقتل شخصًا ويصيب 13 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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