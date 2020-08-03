شكرا لمتابعة خبر عن حكم الصلاة على الكرسي لمن يُعاني من الوزن الزائد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان حكم الصلاة على الكرسي لمن يعاني من الوزن الزائد.

وورد إلى "الخثلان" استفسار في برنامج "يستفتونك" حيث قال شخص أنه يعاني من الوزن الزائد ويستطع الصلاة دون كرسي ولكن بصعوبة فهل يمكنه الصلاة على كرسي.

وقال الخثلان إن النوافل يجوز فيها الصلاة على كرسي؛ وكن الفريضة، إذا كان يشعر بمشقة كبيرة في السجود تخترق عملية الخشوع في الصلاة فعليه الصلاة على كرسي فلا يوجد ضرر ولكن إذا كان قادرًا على التحمل والأمر بسيط فعليه الصلاة دون كرسي.