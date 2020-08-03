شكرا لمتابعة خبر عن حائل تعود لتسجيل 30 إصابة بكورونا بعد الوصول لـ«الصفر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

سجلت حائل، اليوم الأثنين، 30 حالة إصابة بفيروس كورونا من جديد بعد أن سجلت أمس صفر في الإصابات.

وسجلت منطقة حائل اليوم، 30 حالة إيجابية جديدة، بواقع 10 حالات في مدينة حائل، و9 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، و4 حالات في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة السليمي.

كما سجّلت ارتفاعاً في حالات التعافي اليوم، بلغت 113 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 73 حالة، ومحافظة بقعاء 19 حالة، ومحافظة الحائط 10 حالات، ومحافظة الغزالة 5 حالات، ومحافظة الشملي 5 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.