شكرا لمتابعة خبر عن «السعودية للكهرباء» تٌعلق على مقطع إصدار فاتورة لفيلا تحت الإنشاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علقت الشركة السعودية للكهرباء على مقطع الفيديو المتداول حول إصدار فاتورة كهرباء لإحدى الفيلات تحت الإنشاء.

وقالت الشركة ردًا على المقطع المتداول: “نفيدك بأن هذا المقطع قديم تم توثيقه في 2018، وكان هناك لبس لدى المشترك أيضًا، وتمت المعالجة في حينه”.

وأعادت الشركة مشاركة ردها على المقطع في حينه قائلة : "نود التوضيح بشأن مقطع الفيديو المتداول عن صدور فاتورة لعداد إحدى الفلل السكنية تحت الإنشاء بروضة سدير، بأن فريقنا المختص وقف على الحالة، وتبين وجود لبس مع عداد آخر وتمت المعالجة".